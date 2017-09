CARNIFICINA EM SOBRAL! MAIS DOIS JOVENS SÃO EXECUTADOS A BALA NESTE SÁBADO

Dois foram executados a bala neste sábado (2) na cidade de Sobral!



Por volta das 3h da madrugada de hoje (2), Daniel dos Santos Lima, 20 anos, natural de Sobral, foi executado a bala no bairro Parque Silvana. Os criminosos fugiram em rumo incerto.





Segundo homicídio



O outro crime de morte aconteceu p or volta das 6h de hoje (2). A vítima, Alex Escossio Aguiar, 28 anos, natural de Fortaleza, foi executado a bala no bairro Santa Casa. O acusado Francisco Jhonata Lima Araújo, 27 anos, natural de Moraújo, foi preso em flagrante delito e conduzido pela PM à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de homicídio doloso.



Em ambos os crimes as Polícia Civil e Militar estiveram presentes nos locais dos crimes, realizando os procedimentos legais.



A Perícia Forense esteve no local, realizou os trabalho periciais e encaminhou os corpos para o IML.



Sobral já totaliza 76 homicídios dolosos em 2017.

