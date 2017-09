CEARÁ PACÍFICO? Bandidos atacam a cidade de Potengi e explodem simultaneamente dois bancos

Uma quadrilha fortemente armada explodiu duas agências bancárias na cidade de Potengi, localizada no Cariri Oeste (a 532Km de Fortaleza). A ação ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (28) e a Polícia permanece em diligências no sentido de localizar e prender os criminosos. O ataque ocorre no último dia útil do mês quando as agências iniciam o pagamento dos trabalhadores rurais aposentados em todo o estado.





Imagens mostram que os criminosos agiram contra as agências do Banco do Brasil e do Bradesco, numa ação simultânea. O bando armado invadiu a cidade durante a madrugada e surpreendeu os policiais do Destacamento da PM, atacando as agências e a unidade policial para impedir que os policiais reagissem.





A Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato confirmou o ataque e equipes daquela unidade já se deslocaram para Potengi com o objetivo de iniciar as investigações em torno do fato.





Ataques





Somente neste mês de setembro, pelo menos outras duas cidades foram atacadas por ladrões de banco. No último dia 15, bandidos explodiram a agência do Bradesco do Município de Barreira (a 75Km de Fortaleza), causando uma completa destruição no prédio.





Já no dia 20, o alvo das quadrilhas foi a cidade de Novo Oriente, na Região dos Inhamuns (a 388Km de Fortaleza), onde os criminosos agiram de forma violenta e simultânea, atacando o banco e também a sede do Destacamento da Polícia Militar.





Os criminosos fugiram, mas parte do bando acabou presa cinco dias depois uma operação de policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). O grupo formado por cinco homens foi detido com parte do dinheiro roubado. Os acusados foram apanhados em um hotel da cidade de Morada Nova. Armas também foram apreendidas.