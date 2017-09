Ceará pode terminar 2017 com aumento de 42 por cento nos índices de assassinatos

À passos largos, o Ceará caminha para fechar o ano de 2017 com, ao menos, entre 3.500 e 3.800 assassinatos (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte). Até o próximo fim de semana, no mais tardar, terá ultrapassado os índices de CVLIs de todo o ano passado. Em 2016, segundo dados oficiais do governo, foram registrados 3.407 homicídios. Em 2017, somente entre os dias 1º de janeiro e 12 de setembro (ontem), já foram contabilizados 3.388, faltando, portanto, apenas 19 casos para igualar a marca do ano anterior.





As projeções estatísticas (matemáticas) apontam que o Ceará terá um aumento da ordem de 42 por cento de homicídios em comparação a 2016. Também importante lembrar que, nesta estatística ficam de fora os assassinatos ocorridos nas unidades do Sistema Penitenciário e aqueles decorrentes de intervenção policial, conforme a metodologia dos CVLIs estabelecida pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Se fossem incluídos na contagem, o ano terminaria – oficialmente – com mais de 5 mil mortos.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro