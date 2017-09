O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, transferiu o cargo de chefe do Executivo Municipal, na manhã desta segunda-feira (04/09), interinamente, para a vice-prefeita, Christianne Coelho.





Ela ficará no comando do município até o dia 11 de setembro, quando Ivo Gomes reassumirá as atividades de prefeito, após período de licença para tratar de assuntos particulares.