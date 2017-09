Ciro Gomes fica na última colocação em pesquisa à Presidência da República

Bolsonaro está em primeiro lugar na enquete realizada pelo Diário do Poder.

Opré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, não está nada bem com os eleitores. Em uma enquete realizada pelo site Diário do Poder, de sete candidatos, ele ficou em último, com apenas 7% das intenções de voto. O deputado federal Jair Bolsonaro ficou em primeiro lugar, com 24% das escolhas.





Confira a íntegra da enquete





1º – Jair Bolsonaro (PEN – 24%, 700 Votos)

2º – João Dória (PSDB – 19%, 548 Votos)

3º – Álvaro Dias (Podemos – 16%, 468 Votos)

4º – Geraldo Alckmin (PSDB – 12%, 349 Votos)

5º – Lula (PT – 11%, 331 Votos)

6ª – Marina Silva (Rede – 8%, 248 Votos)

7º – Ciro Gomes (PDT – 7%, 213 Votos)





(Diário do Poder)