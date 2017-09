Comissão de Segurança da Câmara aprova estratégia emergencial de redução de homicídios nos estados e municípios mais violentos

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou nesta terça-feira (05), o Projeto 7214/2017 de autoria do Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que altera a Lei que criou o Fundo Nacional de Segurança Pública e estabelece dentro do Plano uma estratégia emergencial de redução de homicídios nos estados e municípios mais violentos.





De acordo com o texto, terão prioridade na destinação de até 10% dos recursos do Fundo a cada ano, três estados e 10 municípios com as maiores taxas de homicídios. Os dados terão como referências estatísticas do ano anterior. É garantido o mínimo de um terço em recursos do Fundo ao Estado e um décimo ao município. Os gastos anuais do Fundo com estes projetos prioritários serão de até 10% de recursos do Fundo para Estados e 10% para municípios.





“Apesar da Lei do Fundo não permitir que os recursos do Fundo sejam destinados por mais de dois anos para os mesmos projetos de segurança, a proposta de minha autoria permite que os entes recebam sucessivamente desde que estejam ainda entre os maiores índices de homicídio, mas que já tenham conseguido baixar os índices de homicídio e aumentar a resolução de eventos fatais, conforme prevê a meta parcial, de 10% ao ano, e em 19% em dois anos”, destacou o autor Moses Rodrigues, autor do Projeto. A expectativa é que em média em 9 anos todos os Estados do Brasil sejam contemplados.









Violência no Ceará