COMO ANDAM AS DENÚNCIAS FEITAS PELO EX-VEREADOR GILMAR BASTOS NO PROGRAMA IZAÍAS NICOLAU; OUÇA O ÁUDIO

A população sobralense quer saber como andam as denúncias feitas pelo ex-vereador Gilma Bastos no Programa do Radialista Izaías Nicolau no dia 09 de março do corrente ano.





Confira a matéria na íntegra:





BOMBA: ''ESSE VEREADOR TÁ RICO POR FAZER MARACUTAIA NA PREFEITURA''. DENUNCIOU O EX-VEREADOR GILMAR BASTOS NO PROGRAMA IZAIAS NICOLAU



Em entrevista concedida ao radialista/advogado Izaías Nicolau, o ex-vereador Gilmar Bastos fez sérias denuncias contra um vereador Sobralense que tem um armazém (o radialista perguntou o nome, porém, o ex-edil não revelou). De acordo com o Gilmar, o vereador contratou uma pessoa do distrito do Bonfim para trabalhar em seu armazém, quando descobriram, o rapaz trabalhava no armazém, mas recebia dinheiro como se fosse gari. ''Esse vereador tá rico por fazer maracutaia na prefeitura''. Disse Gilmar Bastos.





Confira áúdio na íntegra das denúncias:

Com informações da Fan Page do portal O Sobralense