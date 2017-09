A Prefeitura de Coreaú e o Governo do Estado comunicam o cancelamento do evento de inauguração da Brinquedopraça, que aconteceria no próximo dia 29 de setembro de 2017.





O cancelamento se deve ao fato de que a primeira Dama do Estado Onélia Santana precisará ficar em Fortaleza para cumprir agendas com o Governador.