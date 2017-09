CRUELDADE MÁXIMA: Polícia encontra apartamento que seria usado como “Tribunal da Morte” por facção

Dias depois de dois corpos terem sido mutilados, a Polícia encontrou num apartamento, na comunidade da Babilônia, um pulmão, dois dedos e uma orelha.





Um apartamento foi encontrado com marcas de sangue e um depósito com restos mortais na comunidade da Babilônia, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (26), pela Polícia Militar. Acredita-se que o local funcionava como um “Tribunal da Morte”, onde as pessoas de facções contrárias eram “julgadas” e mortas. As informações são do programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT.





Os policiais encontraram a propriedade quando estavam passando pela região devido a um homicídio próximo à residência. Os policiais viram o apartamento aberto e decidiram entrar.





“Vimos muito sangue na parede, cordas no chão e um depósito com um pulmão, dois dedos e uma orelha, de acordo com os peritos”, diz policial militar que não quis se identificar.





Na região, a polícia tem registrado vários casos em que as vítimas são mortas e mutiladas. “Há uma disputa entre gangues. Na semana passada, encontramos um corpo sem as pernas, braços e a cabeça. Ontem, outro corpo decepado também foi encontrado”, relatou o oficial.





