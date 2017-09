Dia D da campanha de vacinação ocorre neste sábado

A campanha em 2016, que ocorreu entre 19 e 30 de setembro, imunizou em Fortaleza 36.729 crianças de zero a cinco anos incompletos.

Neste sábado (16), ocorre o dia D da campanha. As 110 unidades de saúde de Fortaleza e outros 37 postos volantes estarão abertos das 8h às 17h para atender a população. “Não temos meta definida, mas o objetivo é atualizar as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes. Colocaremos pontos de vacina em supermercados, associações e igrejas para facilitar o acesso das pessoas e não ter desculpa para não vacinar”, explicou Vanessa Soldatelli, coordenadora de imunização da SMS.





A multivacinação é uma estratégia do Ministério da Saúde, adotada desde 2012, com o objetivo de ampliar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil. No Ceará, a taxa de mortalidade infantil caiu mais de 80% nos últimos 30 anos. Atualmente de cada mil nascidos vivos, o Ceará registra 11 óbitos. “Essa redução foi graças a imunização disponível na Rede Pública. Os postos disponibilizam essas vacinas diariamente, o ano todo, mas neste sábado faremos um mutirão nacional para ninguém perder a oportunidade de imunizar seus filhos e mantê-los longe das doenças”, destacou a secretária de Saúde ,Joana Maciel.





Vacinas disponíveis





De acordo com o ministério, as vacinas disponíveis nesta campanha para crianças menores de 7 anos são: BCG – ID, hepatite B, penta (DTP/Hib/Hep B), VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (vacina oral contra pólio), VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano), vacina pneumocócica 10 valente, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), vacina meningocócica conjugada tipo C, tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) e hepatite A.





Já as doses disponíveis para crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos são hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dT (dupla tipo adulto), dTpa, vacina meningocócica conjugada tipo C e HPV.





Em 2017, o Ministério da Saúde fez alterações no esquema de vacinas e, por isso, orienta os pais a irem aos postos de saúde para checar a caderneta de vacinação. As informações sobre a Campanha Nacional de Multivacinação de 2017 estão disponíveis na página www.saude.gov.br/vacinareproteger.