Divulgado o resultado preliminar referente à 1ª turma do concurso para a PM; veja lista

1.374 homens e 74 mulheres obtiveram a nota mínima na Avaliação do Curso de Formação Profissional e foram aprovados.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira (27), o resultado preliminar referente à 1ª turma do concurso público para o ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Para conferir a lista de aprovados, clique aqui. O resultado do certame consta a partir da página 51.





Neste primeiro momento, 1.374 homens e 74 mulheres foram aprovados para fazer parte da 1ª turma, além de cinco candidatos oriundos de outros certames, com reserva de vaga. A remuneração inicial para o posto de soldado da PMCE é de R$ 3.134,58.





O resultado divulgado no Diário Oficial do Estado diz respeito à Avaliação do Curso de Formação Profissional (ACFP), tendo caráter eliminatório e classificatório. Por ainda ser preliminar, a lista de aprovados pode sofrer alterações após recursos dos candidatos.





O candidato, inclusive, poderá consultar individualmente sua folha de respostas no link 'Visualizar Folha de Respostas', bem como o seu desempenho na ACFP, através do link 'Boletim de Desempenho da Avaliação do Curso de Formação Profissional – ACFP', disponível no site do Instituto AOCP.