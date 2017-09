DUAS ARMAS DE FOGO SÃO APREENDIDAS E EQUIPAMENTO DE SOM É RECUPERADO EM SOBRAL

Durante o dia de hoje (20/09), a Equipe da Viatura RAIO 010, intensificava patrulhamento pelo Residencial Caiçara, quando os policiais militares receberam informações de um apartamento onde estaria vários produtos ilícitos.





Ao chegar no local citado, foi encontrado Jorge Alves do Nascimento, 32 anos, no interior do apartamento estava um Equipamento de Som desmontado, avaliado em mais de 28 mil reais que teria sido furtado no último final de semana.





O suspeito assumiu o furto do equipamento junto com outro homem, os policiais militares se dirigiram até a residência do suspeito que não se encontrava, porém no local foi encontrado um Revólver Calibre 38 com 18 munições de diversos calibres, além de uma Espingarda Rossi Calibre 32 com 16 cartuchos.





Todo o material apreendido e recuperado foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral, bem como a identificação do outro suspeito.





Fonte: Sobral 190