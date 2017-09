EM CAMOCIM, POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO APONTADO COM AUTOR DE UMA SÉRIE DE ASSALTOS NA CIDADE

Há dias uma série de roubos de celulares vinha sendo registrado pela polícia aqui em Camocim. Os assaltos eram realizados em série, em pouco espaço de tempo de um para o outro e sempre cedo da noite, no horário compreendido entre as 19h e 21h. Os crimes eram realizados as vezes por um único indivíduo e outras vezes por uma dupla nos mais diversos bairros da cidade. Sempre após os delitos eles sumiam, ou seja, “viravam gás”, como se diz no linguajar policial.

Os relatos sempre eram os mesmo, indivíduos trafegando em uma moto Bros branca ou numa Fan preta.









Noite de quinta (21), mais assaltos









No intervalo entre 19h e 20h da noite de quinta (21), a polícia registrou três assaltos, todos praticados por um único indivíduo armado com revólver. O primeiro foi praticado na Praça da Rodoviária, o segundo na Rua Travessa João Pessoa, bairro Brasília e o terceiro na Rua Perimetral, bairro São Francisco. Nos dois primeiros assaltos o elemento usou uma moto Honda CG 160 Fan de cor preta e placa PND 3719. No terceiro assalto o indivíduo usou uma moto Honda Bros de cor branca e placa PNG 3969.









Investigações





Após os assaltos os indivíduos sumiam, se “intocavam” em um algum lugar enquanto a polícia ficava rondando pela cidade. Os pm’s começaram a investigar os casos e juntar as informações, como cor de moto, modelo, placa, características dos indivíduos, etc.

As investigações foram exitosas e os pm’s descobriram que o proprietário da moto Honda Fan preta residia na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Cruzeiro. Os policiais foram ao local e em contato com o dono da moto, o mesmo confessou que havia emprestado a moto há poucos instantes para um indivíduo que trabalha como vigia no Ginásio Poliesportivo Deputado Murilo Aguiar e é conhecido como “Capote”. Os pm’s foram até o Ginásio e conseguiram localizar o Capote bem na hora que ele chegava na Honda Bros branca.





Confissão





Em uma conversa proveitosa com a PM, o indivíduo Antonio Joelmo de Abreu Rocha, 22 anos, o “Capote”, confessou os três assaltos ocorridos na noite de quinta-feira, 21, e disse que havia praticado os crimes sozinho.

Segundo a polícia, o proprietário da moto Honda Fan 160 usada por Capote já responde por furto. Já o proprietário da moto Honda Bros branca é um atleta de futebol de salão que é benquisto por todos e disse para a polícia que havia confiado emprestar a moto para o acusado visto que o mesmo é vigia do ginásio e era entrosado com todos os atletas.









Presídio





Diante dos fatos o indivíduo Capote foi conduzido para a DPC de Sobral onde foi autuado em flagrante por crimes de roubos, artigo 157 do CPB, e já está recolhido à cadeia pública de Camocim. Quanto ao outro elemento citado pelas vítima em assaltos anteriores a polícia continua as investigações.

Vale ressaltar que a operação que culminou com a prisão do indivíduo contou com policiais militares do Ronda do Quarteirão (Cb Reis, Sds Átila e Jeferson), Força Tática (Sgt Carneiro, Sgt Clemilson e Sd Henrique) e FTM (Sds Fernandes, Glesion Pereira e Monteiro)





Fonte: Camocim Polícia 24h