Em delação, Funaro diz que Temer recebeu propina na obra de Angra 3

O presidente teria recebido valores indevidos durante a contratação de empreiteiras para construção da Usina, no Rio de Janeiro, diz delator.





O operador financeiro Lúcio Funaro disse, em seu acordo de delação premiada, que o presidente Michel Temer (PMDB) recebeu propina durante a obra da usina de Angra 3, no Rio de Janeiro. A declaração foi revelada no site do jornal O Globo, nesta terça-feira (12/9).





O conteúdo da delação está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), pois cita políticos com foro privilegiado. O jornal afirma que Funaro, apontado como um dos operadores do PMDB, explicou para a Justiça todo o funcionamento do esquema de propinas.





O corretor, que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, elencou quatro pessoas como operadores do presidente: José Yunes, seu ex- assessor; Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura; Marcelo Azeredo e o coronel João Batista Lima Filho. De acordo com o relato, Yunes seria o principal intermediário e usava a empresa de Lima, a Argeplan, para lavar os ganhos indevidos com o contrato de Angra 3.





Delatores de empreiteiras, como a UTC, a Andrade Gutierez e a Camargo Corrêa, já relataram à Lava-Jato que houve propina envolvendo o PMDB na obra. Rossi e Azeredo, disse Funaro, operavam as propinas do Porto de Santos.