BANDIDOS FAZEM ARRASTÃO EM RESIDÊNCIA NA CENTRO DE SOBRAL

Por volta das 23:40h de ontem (8), uma família chegava em sua residência, quando notou algo estranho tinha acontecido. Ao adentrar na residência foi constatado que alguém teria entrado e feito um verdadeiro arrastão aos pertences no interior da casa. A Polícia Militar (RAIO) foi acionada, compareceu no local e conseguiu efetuar a prisão de um dos envolvidos no arrastão e recuperar os objetos roubados.





Uma mulher foi presa e dois elementos que ainda estavam sobre os telhados das residências conseguiram fugir. Diversos aparelhos eletrônicos, joias e dinheiros estavam acondicionados em uma trouxa, mas graças a presença da polícia os elementos não conseguiram levar os objetos. A ladra foi conduzida para a Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.





Com informações do Blog Tiro e Queda Notícais