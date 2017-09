Em vídeo, Clodoaldo pede desculpas ao Fortaleza e quer perdão do torcedor

Craque disse que errou ao trocar o Fortaleza para jogar no Ceará, seu maior rival.

O ex-jogador Clodoaldo, um dos maiores ídolos do Fortaleza nos anos 2000, voltou ao cenário do mundo da bola após dizer que está arrependido de ter deixado o Leão quando jogava e diz que vai buscar o perdão do torcedor Tricolor.





Em vídeo produzido pelo marketing do clube em parceira com uma agência de publicidade, o craque disse que errou ao trocar o Fortaleza para jogar no Ceará, seu maior rival. Nas imagens, o craque aparece vestindo a camisa do Leão e pisando novamente no Pici, local que treinou por anos.





"Minha saída do Fortaleza poderia ter sido evitada. Já passou, assumo meu erro. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, tudo seria diferente", disse o ex-jogador.





Ao fim do vídeo, Clodoaldo mostra um desejo: "se o torcedor puder me perdoar vai ser gratificante. Agradeço ao Fortaleza e se esse perdão vier, vai ser muito importante para mim", disse o baixinho.





Assista ao vídeo:

noticias Veja mais sobre: esporte

Fonte: Diário do Nordeste