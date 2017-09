EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAAE CONSERTA ESGOTO A CÉU ABERTO NA VILA UNIÃO E TERRENOS NOVOS

"Informamos a esse competentíssimo órgão da imprensa que o serviço de desobstrução do PV mostrado neste blog na Rua São Manuel - Bairro Vila União e Francisco Jacinto Ferreira da Ponte, Terrenos Novos, já foram resolvidos pela equipe de plantão da Gerência de Esgoto SAAE. Desde já agradecemos pelo grande serviço de utilidade pública que vem desenvolvendo o blog Sobral24horas e nos colocamos a inteira disposição da população sobralense para solucionar os problemas com relação ao esgotamento sanitário do município.









Equipe de Plantão da Gerência de Esgoto do SAAE: José Albertinho, José Erivaldo, Mateuzinho e Carlos Sá."