ESTAGIÁRIA DO PREFEITURA DE SOBRAL COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia, sou estagiária da prefeitura, estou passando aqui pra explicar nossa situação de abandono e desvalorização com o nosso trabalho. Eu como algum outros estagiários não passei na 1 seleção da bolsa universitária ofertada pela a prefeitura, porém a escola me chamou e pediu que eu fosse dia 1 de agosto trabalhar que mesmo assim daria certo, pois uma segunda seleção iria abrir e daria certo. Então comecei a trabalhar dia 1 de agosto e no meio do mês houve a 2 seleção, que foi então um meio de firmar os que começaram a trabalhar dia 1 de agosto sem ter passado na 1 seleção. Agora fomos surpreendidos que 20 dias trabalhamos foi em vão e iriamos ganhar apenas 10 dias trabalhados. Além desses 10 dias está em atraso, quem passou na 1 seleção está até hoje sem receber também o dinheiro da bolsa, e sem nenhuma data prevista, uns chegaram a procurar alguns membros da prefeitura responsáveis, na qual nenhuma resposta concreta tivemos. Em um CEI cobriram a assinatura dos estágiarios no livro de ponto. Então gostaríamos de saber o que a secretaria da educação tem à se pronunciar, porque ela não se pronuncia conosco, enquanto isso nos continuamos trabalhando, sem uma justificativa."