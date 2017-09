Eunício anuncia R$ 400 milhões para construção dos hospitais de Maracanaú e Limoeiro

Eunício e Helder estão em viagem pelo interior do Ceará para acompanhar as obras de combate à seca no Estado.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), anunciou, nesta segunda-feira (11), o repasse de cerca de R$ 400 milhões para o Governo do Ceará na próxima semana. A verba deverá financiar a construção dos hospitais de Limoeiro do Norte e de Maracanaú. O anúncio foi feito durante a passagem do senador por Juazeiro do Norte, acompanhado pelo Ministro da Integração, Helder Barbalho.





Eunício e Helder estão em viagem pelo interior do Ceará para acompanhar as obras de combate à seca no Estado. Na manhã de hoje, os dois já partiparam do acionamento da primeira estação de bombeamento “EBI-1” do Eixo Norte da Integração do rio São Francisco.





Ainda nesta segunda, Eunício e Helder Barbalho seguiram para a Barragem de Tucutu, onde abriram as comportas agora há pouco. De lá, o senador e o ministro visitam as obras da Meta 1N do Eixo Norte da transposição, A última atividade do dia será uma visita às obras da Meta 1N do Eixo Norte, em uma localidade que fica a 700 m da BR-116, sentido Jati, a 2,1 km do município de Penaforte.





Homenagem a Eduardo Pessoa





No início da manhã, Eunício foi prestar sua homenagem ao ex-vereador de Caucaia Eduardo Pessoa (PSDB).





Eunício participou da missa e do velório de Eduardo Pessoa, em Carauçanga, em Caucaia. O ex-vereador estava internado em decorrência de um câncer desde novembro de 2016, no Hospital Beneficência Português, em São Paulo, e morreu no último sábado (9).