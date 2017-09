Eunício diz que não existe possibilidade de apoiar Ciro para o Planalto em 2018

Ele também nega apoio a Cid Gomes para uma possível candidatura ao Governo do Ceará.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse, na madrugada desta terça-feira (5), que não existe possibilidade de apoiar Ciro Gomes à Presidência da República em 2018, nem muito menos Cid Gomes para o Governo do Ceará.





Mesmo com esses vetos às candidaturas majoritárias dos Ferreira Gomes ao Planalto e ao Abolição, Eunício assegurou que está com seu gabinete aberto paraajudar o governador Camilo Santana a resolver os problemas mais crônicos do Ceará, como saúde e segurança. O presidente do Congresso se dispõe a ir pessoalmente ao Planalto com Camilo solicitar a Força Nacional para o Estado. Como também negocia recursos para saúde, inclusive verbas para dois hospitais regionais: Limoeiro do Norte e Maracanaú.





Ontem, em evento de assinatura da migração das rádios AM para FM, questionado sobre a chapa com o presidente do Senado, Camilo afirmou que só tratará do assunto no próximo ano.