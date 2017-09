Ex-ministro Geddel Vieira preso preventivamente pela Polícia Federal

A PF apreendeu R$ 51 milhões em um apartamento que seria utilizado por ele em Salvador. As digitais de Geddel foram encontradas no dinheiro apreendido.

A Policia Federal prendeu o ex-ministro Geddel Vieira Lima em Salvador, de acordo com o site O Antagonista. Ele foi levado pela viatura da PF, informou a TV Bahia. Ele estava no prédio em que cumpria prisão domiciliar. Os agentes cumpriram pedido de prisão preventiva do Ministério Público Federal, autorizado pela Justiça.





No início desta semana, a PF apreendeu R$ 51 milhões em um apartamento que seria utilizado por Geddel em Salvador. O dono do imóvel afirmou à polícia que havia emprestado o imóvel ao ex-ministro para que ele guardasse pertences do pai, que morreu no ano passado.





E tem mais





Segundo o jornal O Globo, a PF elencou novas provas e situações que complicaram a situação de Geddel: as digitais do ex-ministro colhidas no apartamento onde houve a busca estavam impressas no próprio dinheiro e material que acondicionava as notas; uma segunda testemunha ouvida após a operação policial confirmou que o espaço havia sido cedido a Geddel, corroborando o que disse o dono do imóvel; uma segunda pessoa é suspeita de auxiliar o político baiano na destinação das caixas e malas de dinheiro; e a PF identificou risco de fuga depois da revelação da história da maior apreensão de dinheiro vivo já registrada no Brasil.