EXTRA: Thammy "voltará a ser mulher e terá filhos" diz Sula Miranda - Vídeo

Todos sabemos que o relacionamento entre família sempre é complicado. Não existe um padrão de família ‘normal’ por assim dizer, sempre acontecendo de ter desavenças e desentendimentos, por causa de opiniões contrárias, pessoas que acabam se metendo onde não são chamadas e por ai vai. Não seria com as famílias dos famosos que seria diferente não é mesmo?





Mas se tem um tema que é bem polêmico e que sempre irá dar o que falar dentro de uma família, é quando um dos membros se assume homossexual. Quando em uma mesma família existem pessoas que são totalmente contra, principalmente pessoas evangélicas, aí já pode esperar que vários assuntos delicados irão surgir sempre que acontecer uma reunião.





Com a família de Gretchen, a rainha do rebolado, aconteceu de ter esses dois tipos opostos de pessoas. De um lado sua irmã, Sula Miranda, de outro sua ex-filha que agora é filho Thammy Miranda. Sula é convertida cristã e prega a Bíblia sempre que pode. Thammy é um homem trans que realizou diversos procedimentos tanto estéticos quanto hormonais para que seu corpo se adaptasse à sua realidade de gênero.





Ao que parece, o relacionamento de tia e sobrinho não tem nada de ruim. Já surgiram em várias fotos juntos e é bem nítido que existe um amor de família entre eles. Sula sempre se mostrou ser uma pessoa que ama, por mais que Thammy esteja contra aquilo que ela acredita. Bem como Thammy sempre se mostrou, no palco do programa ‘Raul Gil’ por exemplo, ser uma pessoa de fé e que respeita muito os evangélicos.





Esta parece ser a base de um relacionamento saudável entre pessoas com pensamentos diferentes: o respeito. Mas mesmo assim, Sula acredita que Thammy possa se arrepender, voltar atrás e se assumir como uma mulher, se casar com homem e ainda engravidar e ter filhos. Como podemos ver em um quadro no programa SuperPop. Veja:

