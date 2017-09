Facção criminosa demarca território com grafite em comunidade de Fortaleza; vídeo

Em vez de pichação com as siglas do grupo em muros, na comunidade Cidade Jardim foram feitas artes em grafite.

É impressionante como a facção Guardiões do Estado (GDE) cresceu na comunidade Cidade Jardim, em Fortaleza.





Em vez de pichação com as siglas do grupo em muros, na comunidade foram feitas artes em grafite. “Fica uma coisa mais bonita, não fica vandalismo, né?”, comenta um dos moradores do local. “Se outra facção entrar aqui… entra na bala”.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que direcionou rondas ostensivas, 24 horas, para a comunidade Cidade Jardim.





Além disso, as investigações estão em andamento, no intuito de capturar autores de crimes na região. O órgão disse, ainda, que não pode repassar mais detalhes, para não atrapalhar as investigações. A Secretaria ressalta que a população pode colaborar com denúncias, por meio do número 181. O sigilo é garantido.





Veja todos os detalhes no vídeo:

