Familiar de vereador de Sobral é vítima da violência

Um familiar do vereador Rogério Arruda. é a mais nova vítima da violência em Sobral, município que tem como prefeito Ivo Gomes. O caso, segundo relato do próprio vereador, aconteceu na noite de sexta-feira, 8, por volta das 20h. O bandido agiu sozinho, e levou da vítima seus pertences. Fugiu rumo a cidade de Sobral. Rogério chegou a entrar em contato com o comandante do 3º BPM, mas a falta de policiais para atender este tipo de ocorrência, a fora as blitze da cidade, deixou o parlamentar revoltado. "Jordão hoje vive desta maneira, sem segurança. Antes tinha policiamento no final de semana. Mas agora, nem por aqui eles passam mais", reclamou.





Na mesma noite um outro de caso, aconteceu no Centro de Sobral, mas nesta ação os bandidos se deram mal. Já era por volta de 23h40, quando uma família chegava em casa e notava que algo estranho estava acontecendo. Ao adentrar na residência, que fica localizada no entorno da antiga praça João Pessoa, foi constatado que alguém teria entrado e feito uma varredura em todos os cômodos da casa.

A polícia foi acionada via Ciops, e uma equipe do BP Raio chegou ao local e flagrou os elementos tentando fugir com uma trouxa cheia de objetos valiosos. Uma mulher chegou a ser presa e outros dois envolvidos foram perseguidos, mas não houve notícias de suas prisões.





(Wilson Gomes)