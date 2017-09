Filho de Marcelo Rezende detona namorada do apresentador e faz séria acusação

A rixa entre Lu Lacerda, namorada de Marcelo Rezende falecido recentemente vítima de um câncer, e os filhos do apresentador acaba de ganhar um novo capítulo. Conforme antecipamos aqui no TV Foco, nesta última quinta-feira (28), o programa “A Tarde é Sua” comandado por Sonia Abrão conseguiu com exclusividade uma longa e esclarecedora entrevista com Lu Lacerda.





Pela primeira vez na TV, Luciana Lacerda, que ficou ao lado de Marcelo Rezende durante os 5 meses em que ele esteve doente, falou a um programa de TV. No bate-papo com Sonia Abrão, ela revelou que os filhos a proibiram de visitar Marcelo Rezende, quando ele estava internado no hospital. Ela também confirmou os boatos que eles (os filhos) teriam trocado as fechaduras da casa, onde ela estava morando com o apresentador, antes mesmo dele falecer.





Diante da entrevista de Lu Lacerda na TV, internautas resolveram cobrar explicações e teceram diversas críticas a um dos filhos do apresentador, Diego Esteves. Por meio do Instagram dele, o único filho homem de Rezende resolveu rebater alguns comentários e aproveitou para fazer uma acusação bastante delicada em relação a namorada do pai:





“Você acha que é amor uma pessoa compra um Iphone de 5000 reais com o cartão do amado quando ele está em coma? Imagino a sua resposta, então reflita antes de opinar na vida alheia. Se o meu pai algo me ensinou, é a ser uma pessoa justa. Fica com Deus”, disse Diego respondendo diversos usuários com o mesmo texto como maneira de rebater comentários negativos que o acusavam de ter sido desumano com Luciana Lacerda ao expulsar e proibir a namorada de Marcelo Rezende de ver o apresentador.

Mesmo com a resposta, houve quem rebatesse Diego com duras críticas: “@estevesfdiego e daí cara??? Oq isso tem a ver?? Estava em COMA não estava morto, e oque vcs fizeram com a moça?? Se fosse sua filha??? Se fosse sua mãe?? Se fosse sua irmã?? Já se colocou no lugar??? NÃO NÉ IMAGINA!!!!há e outra COISA, quem estava com ELE O TEMPO TODO MESMO??? ERA ELAAAA um iphone de 5 mil 10 mil seria MUUUUUUUITO pouco para TUDO QUE ELA VINHA FAZENDA AO SEU PAI”, disse um internauta.





“Nossa mas vocês então são adivinhos ou que?! Trocaram as fechaduras da casa na terça-feira quando ele foi internado! Ou seja ele foi internado em coma já e no mesmo dia ela já correu comprar o iphone kkk! Vcs péssimos mentirosos! E que seja a compra fosse um carro o dinheiro era dele não seu! Ela estava c ele e ele a amava! E ótimo teatrinho na TV se passando de amigáveis! Bando de mentirosos e interesseiros ! Vergonha!”, disse outra também detonando o filho de Marcelo Rezende.





Vale dizer que diante das diversas criticas contra ele e os demais filhos, Diego Esteves optou por desativar a opção de comentários da maioria das fotos dele no Instagram.





Luciana Lacerda, namorada de Marcelo Rezende, fez revelações sobre a relação com o apresentador, a troca das fechaduras na casa e que foi barrada ao tentar vê-lo no hospital.





A namorada de Rezende ainda disse que ela e Geraldo foram os únicos que ficaram com ele durante o tratamento.”O Marcelo acreditava totalmente que ele ia ficar curado. Se alguém viesse com pensamento negativo ele afastava”. Sobre as notícias de que o namorado teria afastado Geraldo, ela afirmou: “isso não existiu. O Geraldo foi um anjo. Era ele que ia de madrugada nos ajudar”.





Entre outras coisas, Luciana Lacerda revelou o estopim da briga com os filhos do apresentador. “Eu assinei os papéis do hospital a pedido do médico. Aí começaram os problemas porque uma filha do Marcelo não gostou e disse que eu não mandava em nada. Não vou entrar a fundo por respeito ao Marcelo e porque não quero lembrar do terror que vivi depois que ele foi internado. Não consegui ver ele mais, fui tirada dali [do hospital] porque eu pedi, não estava aguentando mais. Eu e o Geraldo fomos embora”, contou ela, sobre briga com os filhos do apresentador.





Lu disse que foi na casa de Rezende com Geraldo e assessores pegar suas coisas para ir embora depois do que aconteceu com os filhos no hospital: “Quando nós chegamos para poder pegar a mala [dentro da casa], eu comecei a colocar a mão nas maçanetas para pegar mala, estava tudo trancado, isso enquanto ele estava internado”.





“Eu precisava de mala. Procurei até saco de lixo, mas não achei. Eu chorei muito e chamei o Geraldo. Ele veio, aí pegamos minhas coisas no braço e colocamos na caminhonete. Se eu entrei aí dignamente, eu tinha que sair daí dignamente. Tem coisa minha até que ficou lá”, contou ela, que disse que Geraldo também saiu de lá chorando.





Enquanto estava saindo de lá, Rezende ligou para ela do hospital. “Quando meu telefone toca, era o funcionário do hospital dizendo que o Marcelo estava querendo falar comigo e perguntando onde eu estava. Entreguei o telefone para a assessora do Geraldo porque eu não estava aguentando, chorei muito”, disse.





Lu, então, revelou que foi barrada no hospital: “Quando nós chegamos lá eu não consegui entrar, porque disseram que só podia entrar com autorização da família. Ficamos uns 40/50 minutos lá embaixo”. Ela só conseguiu entrar porque uma pessoa do hospital acabou autorizando. “Quando entrou eu e o Geraldo ele não falava mais. Saímos arrasados”, contou.





A namorada de Rezende também disse que o apresentador, na última visita de Geraldo Luís, pediu para o amigo cuidar dela. “Fui lá na quinta-feira com o Bacci, mas disseram que ele não podia entrar. Depois conseguiu”, contou ela.





