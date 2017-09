FIM DO MUNDO: Homem é morto, decapitado e queimado em Fortaleza

Cinco suspeitos foram detidos.

A vítima teve sua identidade preservada. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (5), no bairro Pirambu, em Fortaleza.





De acordo com a Polícia Civil, o hovem foi espancado, morto com golpes de faca e pedradas. Em seguida, o corpo foi arrastado para a praia e após ser decapitado, o corpo foi incendiado. As investigações apontam que a vítima não era residente do Pirambu e sim, do bairro Barra do Ceará.





Após a fuga dos suspeitos, o fogo foi apagado por populares, que acionaram os policiais militares. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Buscas foram realizadas e cinco suspeitos foram detidos e levadas à delegacia.





Fonte: Cnews