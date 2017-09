FLASHES DA GINKOFEIRA 2017 - COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO

A Ginkoferia do Colégio Luciano Feijão, foi realizada nos dia 21 e 22 de setembro. Alunos do 6º, 7 º e 8 º anos do Ensino Fundamental II participaram da Gincana.



Trata-se de um evento de cunho solidário, que visa proporcionar a integração do processo pedagógico a uma dimensão cultural, cidadã e solidária, além de ser espaço de socialização e respeito às regras da boa convivência. É composta por várias provas, como: conhecimentos gerais, arrecadação de alimentos, atividades esportivas, feira cultural e apresentações artísticas.

