Governo disponibiliza R$ 150 mil para policiais lesionados

Fundo servirá para a aquisição de próteses destinadas a quatro agentes de segurança.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), disponibilizou um importante recurso em benefício da saúde dos profissionais. Mais de R$ 150 mil foram liberados do Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará (FDS) para a aquisição de próteses destinadas a quatro policiais que perderam algum membro ou parte dele.





O soldado reformado Francisco Marcondes Vidal (41), é um dos contemplados com a iniciativa e está prestes a receber uma prótese transfemural, que custa pouco mais de R$ 23,5 mil. Ele, que já fez 14 cirurgias, passou a precisar do equipamento no ano de 2006, quando teve que amputar parte da perna em decorrência da aparição de um tumor cancerígeno no fêmur (osso do membro inferior). A lesão surgiu em 1998 e só foi sanada com a extração do membro. “Depois disso, recuperei a saúde e a vida”, contou.





Desde então, ele utiliza uma prótese não adequada para sua situação, o que acarreta dores e problemas em outras regiões do corpo. Agora, o policial espera a nova prótese com ânimo e expectativa: “Eu vejo com muito otimismo e bastante alegria essa ação da Secretaria em amparar os ‘praças’ (...) Vai melhorar minha locomoção e auto-estima”, completou.





O sargento da PM, Alberto Marcolino Lopes Junior, lotado na 3ª Companhia do 2º Batalhão da PM, na cidade de Porteira, também vai receber uma prótese transfemural, custando R$ 23 mil. O agente teve que amputar parte de uma das pernas após adquirir uma infecção e utiliza muletas para se locomover. O suporte também alcança o sargento Jorge Luís, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), e o soldado Márcio Douglas Melo Mota, do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Jorge Luís será contemplado com uma prótese exoesquelética, no valor de R$ 45 mil, e Douglas, que perdeu a perna em decorrência de lesões à bala sofridas em um confronto com criminosos, também vai receber o auxílio.