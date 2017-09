Governo lança Força Tática da PM para reforçar segurança

Neste primeiro momento, são 210 policiais em atuação em Fortaleza, com previsão de aumento do efetivo.

O governador Camilo Santana lançou oficialmente nesta terça-feira (5) a Força Tática da Polícia Militar, no quartel do Comando Geral da PM, no bairro de Fátima. Neste primeiro momento, são 210 policiais em atuação em Fortaleza, com previsão de aumento do efetivo para 450 profissionais até o fim do ano, ampliando a ação para a Região Metropolitana de Fortaleza e Interior.





As primeiras equipes passaram por Curso de Nivelamento baseado na doutrina de abordagem da PM de São Paulo, cuja rotina foi exibida em vídeo durante a solenidade. O curso foi voltado para as técnicas de abordagem e enfrentamento de grupos organizados, tráfico ilícito de drogas e substâncias entorpecentes, além de combater a mancha criminal em áreas consideradas de alto índice em ocorrências.





Cada batalhão vai contar com 20 a 30 integrantes, tendo como principal missão a efetiva execução do Patrulhamento Tático Motorizado, com atuação em ocorrências de alto risco no enfrentamento a grupos ou indivíduos, onde o policiamento originário não seja suficiente para a resolução.





Reforço na segurança





Um total de 2.800 alunos dos 4.200 do concurso da PM já se encontram em aulas na Aesp. A meta é ter todos nas ruas no primeiro semestre de 2018. Os 4.200 aprovados representam acréscimo de 25,7% no efetivo total da corporação. Além disso, um total de 369 viaturas foram entregues, reforçando a segurança na Capital, RMF e regiões metropolitanas de Sobral e do Cariri.





O Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) será implementado a partir de setembro em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, começando por Caucaia e Maracanaú.