GRAVE DENÚNCIA DE CRIME AMBIENTAL EM SOBRAL - FOTOS

A comunidade do distrito de Boqueirão, em Sobral, está indignada com uma empresa que retirou terra e danificou de forma grave o meio ambiente no citado distrito.





A retirada da terra foi para fazer a terraplanagem da avenida que estão construindo no trecho da entrada de Sobral até o Zé leiteiro. A empresa fez uma escavação enorme no "Pé da Serra do Boqueirão", que tem vários buracos de aproximadamente 10 metros de profundidade. Os moradores do "Boqueirão" estão indignados, além da empresa fazer crateras, quebraram os canos de dois poços profundos que fornecem água para as comunidades próximas. Quando a empresa saiu do local, informou que iria consertar toda a tubulação de água, mas já se passaram dois meses e lá eles ainda não retornaram para consertar os canos danificados.





Segundo informações de populares, a polícia do ambiental e o Ibama estiveram no local por várias vezes, mas a obra não foi embargada. Os moradores reclamam que ficaram sem espaço no entorno de suas residências. Os agricultores reclamam que estão espaço para plantar.





Os moradores pedem providências aos órgãos responsáveis para minimizar o dano irreparável.



As escavações foram autorizadas pelo proprietário do terrenos. No local, ficaram várias crateras.



Confira as imagens:

Confira AQUI e veja todas as fotos - Fotos Jorge Alves