Grupo São Domingos comemora 25 anos de história com campanha "25 anos - 25 prêmios"

O Grupo São Domingos, grupo empresarial natural de Sobral, comemora 25 anos de atividade e lança uma grande campanha promocional, intitulada “25 Anos - 25 Prêmios”, que acontecerá simultaneamente em sua rede de 11 Postos e Lojas de Conveniência.





Com o objetivo de celebrar junto aos seus clientes o aniversário do grupo, a marca lança sua campanha de comemoração em três municípios: Sobral, Fortaleza e Teresina. A promoção, que foi iniciada na última quarta-feira (20), será estendida até o dia 23/12/2017.





Serão sorteados até o fim da campanha 12 (doze) tanques cheios com 50 litros de gasolina comum, 12 (doze) iPhones 6S 32GB Apple e 1 (um) FIAT Mobi 0 km.





Para participar dos sorteios, o cliente deve realizar qualquer compra no valor igual ou superior a R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Cada R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em compras corresponde a um cupom, que poderá ser visualizado através do hotsite da Campanha: www.gsd25.com.br. Ao completar o cadastro, o cliente é bonificado com um cupom extra para concorrer aos sorteios.





Os sorteios acontecerão aos sábados, a partir do dia 07/10/2017. A divulgação dos nomes dos ganhadores será feita através dos números de telefones cadastrados e canais de divulgação (site, redes sociais, murais) dos Postos participantes.





Lista de Postos participantes da campanha:





Em Sobral





- Posto São Domingos 1 (Av. Dr. Guarany, 854);

- Posto São Domingos 2 (Av. Dom José, 1449);

- Posto São Domingos Flash (Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 100);

- Posto São Domingos Coração de Jesus (Av. José Euclides Ferreira Gomes);

- Posto Jaburuna (BR 222, Km 232).





Em Fortaleza





- Posto São Domingos Mister Hull (Av. Mister Hull, 4000);

- Posto São Domingos Jockey (Av. Lineu Machado, 560, Bairro Pici);

- Posto São Domingos Modelo (Av. Oliveira Paiva, 1414);

- Posto São Domingos Jangada (Av. Abolição, 2432);

- Posto São Domingos Cidade (Av. Desembargador Gonzaga, 45, Cidade dos Funcionários).





Em Teresina





- Posto São Domingos Teresina (Av. Barão de Gurguéia, 4045).





Para mais informações sobre a promoção, acesse o site oficial da promoção: www.gsd25.com.br