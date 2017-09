GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL FOI PRESO POR ORDEM JUDICIAL

O Guarda foi identificado como Danilei de Saboia Soares, conhecido na corporação como Guarda Soares.





Soares havia descumprindo uma medida protetiva (ex-companheira) e recentemente estava praticando atos constrangedores contra a ex-companheira.





Em um nova denúncia, foi decretado a prisão preventiva do agente público, que após alguns dias foragido, apresentou-se com advogado na Delegacia, porém foi dado voz de prisão em virtude do mandado de prisão. O acusado foi encaminhado à cadeia pública de Sobral, onde se encontra à disposição da justiça.





Fonte: Blog Sinhá saboia