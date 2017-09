HOMEM MORRE NO DISTRITO DE PATOS VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO

O fato lamentável aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (13), por volta das 12h30, no distrito de Patos, em Sobral.





As informações dão conta de que a vítima, juntamente com sua esposa foram pegar água em açude, quando o motor deu problemas, e a vítima foi tentar consertá-lo e sofreu uma forte carga elétrica, morrendo no local.





A vítima foi identificada como Flávio dos Santos, conhecida como "Batata".