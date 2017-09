Por volta das 17 horas de ontem (8), uma jovem se deslocava do trabalho para sua residência no bairro Cohab 2, no Grande Sinhá Sabóia, quando foi abordada por dois indivíduos armados com revólver em uma motocicleta. Os assaltantes anunciaram o roubo e levaram vários pertences da vítima.





Logo após a ação criminosa, o s bandidos fugiram em rumo incerto.





Fonte: Sobral 24 horas