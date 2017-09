INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia, venho informar a falta de respeito para com o povo do bairro Sinhá Sabóia, onde pela manhã fui levar meu filho aí hospital unidade mist,a onde não tive acesso ao bairro por está todas as entradas interditas devido uma corrida. Nem mesmo as ambulâncias tinham acesso "ALO PREFEITO"! Veja isso já que você faz tanta blitz, não sou contra a prática de esportes, pelo contrário, admiro muito, mas fechar todas as entradas que dá acesso ao bairro até mesmo ao hospital."