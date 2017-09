INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta denuncia a falta de fiscalização por parte da prefeitura de Sobral, no tocante a ciclistas imprudentes que transitam na Boulevard do Arco.

Veja a reclamação na íntegra:

"Bom dia, blog Sobral24horas.









Gostaria que fosse veiculada minha reclamação sobre o descaso com o Boulevard do Arco, principalmente nos finais de semana. Um lugar onde antes se podia fazer um passeio familiar agora está entregue à esses jovens mal educados e irresponsáveis. O fato de o Boulevard estar lotado de pessoas e famílias com crianças pequenas circulando, não impede que uma gangue de moleques trafegue no meio das pessoas, empinando bicicletas em alta velocidade. Meu filho de 2 anos quase foi atropelado ontem (sábado) por um meliante desses. Garanto que se isso tivesse acontecido provavelmente meu filho morreria tamanho seria o impacto, pois eles andam em alta velocidade sobre o passeio.









Tá na hora da prefeitura tomar consciência e colocar moral nisso. A Guarda Municipal parece que só serve pra proteger casa de veraneio de ex prefeito e fazer blitzes. Sr prefeito a Guarda tem que proteger seus patrões que é o povo! Se ligue pois o povo não é otário não!"