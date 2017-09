INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia o transporte coletivo de Massapê, que faz a rota para Sobral. O leitor denuncia a falta de fiscalização por parte da COOTMAN e da PRE.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia venho por meio desta nota informá minha indignação com o transporte de Massapê a COOTMAM. Como pode de uma hora para outra a empresa aumentar as passagens num valor altíssimo, pagavamos 3,10 e hoje estamos pagando 3,70, por um serviço horrível, com carros em péssimas condições, e fora a super lotação, que no final da linha ele não sai lotado, mais no decorrer da viajem não podemos nem nos mover. E eu achando que as Blitz que ocorrem na entrada de Sobral estaria do lado da população, sempre quando chegamos em Sobral se houver uma Blitz, eles param a topik ligam para alguém e perguntam se podem passar. O que é isso pessoal? Isso é sério? Falo isso porque presenciei várias vezes. Fora que não saem no horário, saem a hora que quer, dizem que tem fiscalização, fiscalização da mesma empresa não funciona, sei que esse Post não vai mudar nada mais é para mostrar como o rumo que o Brasil está tomando."