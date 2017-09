INTERNAUTA RECLAMA A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Internauta denuncia que há vários dias está faltando água no residencial Nova Caiçara.

Veja a denúncia:

"Olá boa tarde. Venho mais uma vez lamentar sobre a falta d'água aqui no residencial Nova Caiçara. A população não está mais aguentando essa falta de respeito, o único dia que teve água foi só no dia do protesto, isso já indigna nós moradores pq enquanto a gente sofre com essa falta d'água o prefeito tá lá nos Estados Unidos curtindo com o nosso dinheiro e essas autoridades não resolvem nada. A gente só apela, apela a nossa água pq agente somos mães de família, somos trabalhadores a gente paga imposto, autoridades deixa de mentiras deixa de promessas e manda essa água e deixa de desviar água.nos moradores agradeçamos se vocês publicarem nossa postagem."