Ivo Gomes joga pobres contra ricos em Sobral para aprovar aumento de impostos na Câmara

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), está tentando jogar os pobres contra os ricos no município, enquanto promove o aumento de impostos através da Câmara dos Vereadores. O pedetista enviou um projeto à Casa para revisar a contribuição do IPVA em imóveis no município, dizendo que apenas a “elite” seria atingida com a matéria.





Em reportagem concedida ao radialista Carlos Alberto Ritchelly, na noite de quarta-feira, por ocasião da assinatura da ordem de serviço para a construção um via para melhorar o acesso dos moradores da Vila Recanto, Ivo afirmou que, na Câmara, os vereadores que votaram contra a matéria estão defendendo os interesses “dos mais ricos”, em detrimento das classes mais pobres de Sobral.





“Quem votou contra isso, lá na Câmara, está votando a favor dos ricos em Sobral. A minha bancada votou a favor dos pobres de Sobral. porque esse dinheiro que está vindo dos mais ricos vai ser gasto com os mais pobres. Então, quem votou contra, votou a favor da elite, dos mais ricos, de quem já tem tudo, de quem já tem escola particular, já tem plano de saúde, de quem já mora numa mansão com piscina, já dirige um carrão com ar condicionado”.





Foi a segunda vez que Ivo, talvez sem perceber, criticou os próprios irmãos Cid e Ciro Gomes. Primeiro, chamou os dois de desocupados, agora, atacando os ricos que têm “mansões com piscina”, esquece que Cid estava construindo um conjunto residencial no topo da Área de Proteção Ambienta da Serra da Meruoca, o empreendimento, barrado pelo Instituto Chico Mendes, estava orçado no valor de R$ 6 milhões.





Com informações do portal Cearanews7