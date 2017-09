Ivo não aguenta mais "incompetência" da Polícia Civil em Sobral e detona André Costa

Prefeito esqueceu que Cid Gomes governou o Ceará por oito anos. Mas a população fez questão de lembrá-lo.

Oprefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), chegou ao seu “limite de tolerância com a incompetência da Polícia Civil” no município. O gestor acabou de fazer um desabafo, através do Facebook, na tarde desta terça-feira (19), sobre a sua insatisfação com o avanço da violência em Sobral: só este ano já foram 83 homicídios, 10 só em setembro. A dura crítica, que se estendeu à Perícia Forense (Pefoce), tem endereço certo: a Secretaria de Segurança do Ceará, sob o comando de André Costa.

Em sua dura crítica ao trabalho da Polícia Civil e da Pefoce, Ivo esqueceu que seu irmão, o ex-governador Cid Gomes (PDT), comandou a Segurança Pública no Estado por oito anos. Ivo esqueceu, mas a população não.

Entre tapas e beijos





A relação entre Ivo Gomes e o secretário de Segurança, André Costa, já viveu dias melhores. Em julho, na cerimônia de entrega de viaturas em Sobral, Ivo era só afagos.

Fonte: Cearanews7