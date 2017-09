JORDÃO: MORADORES DO SÍTIO CONTENDAS DENUNCIAM A FALTA DE ÁGUA

Moradores da região do Sítio Contendas, na serra do Jordão, estão sofrendo com a falta de água há alguns dias. Informações dão conta que os poços profundos usado no abastecimento pelo Saae secaram e os carros pipa estão com o serviço suspenso. Na mesma localidade existe um sistema de abastecimento construído em parceria com o governo do estado que poderia reforçar a rede de abastecimento. A prefeitura e Saae precisam tomar providencias urgente.

