Jornal afirma que PSG ofereceu quase R$ 4 milhões para Cavani não bater pênaltis

Segundo o 'El País', o atacante uruguaio recusou a oferta dos franceses.

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria oferecido um milhão de euros (cerca de R$ 3,7 milhões) para Cavani abrir mão das cobranças de pênalti. A proposta teria acontecido após a polêmica com Neymar na partida contra o Lyon. O uruguaio, irritado com a proposta, a recusou. As informações são do jornal espanhol 'El País'.





De acordo com o jornal, que cita "fonte próximas ao clube parisiense", Nasser enviou um intermediário para apresentar sua oferta a Cavani. No contrato do uruguaio está previsto um pagamento de 1 milhão de euros caso seja artilheiro do Campeonato Francês. Portanto, a proposta, daria ao atacante a premiação sem necessariamente liderar a estatística. O PSG fez um comunicado à imprensa local desmentindo a proposta:





"O PSG nega formalmente a informação segundo a qual Cavani abandonaria as penalidades em troca do pagamento automático de um prêmio", diz o comunicado reproduzido pelo jornal francês "Le Parisien".





A maioria do elenco do Paris Saint-Germain teria ficado ao lado do uruguaio no episódio. Daniel Alves seria um dos poucos a favor de Neymar no vestiário. O jornal ainda divulgou que o lateral teria organizado um jantar para integrar os companheiros de equipe e que "teria sido tão animado quanto um funeral".





O PSG volta a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Recebe o Bayern de Munique, o adversário mais forte da chave, às 15h45.





Via O Dia