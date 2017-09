Jovens são presos por assalto e mesmo algemados roubam dinheiro na delegacia

Mesmo algemados, dois jovens que estavam na Delegacia de Foz do Iguaçu roubaram dinheiro dentro da unidade. Eles foram encaminhados para o local depois de terem assaltado um salão de beleza e levado R$ 4 mil.





O jovem de 20 anos e o adolescente de 17 aguardavam a liberação para a carceragem em uma sala junto com o dinheiro recuperado no roubo. Parte da quantia que estava em cima de uma mesa, cerca de R$ 150, desapareceu e os policiais logo desconfiaram da dupla.





Os policiais encontraram dinheiro escondido no sapato do jovem e o adolescente escondeu R$ 50 no sutiã de sua mãe, que o visitou na delegacia. Ela ficou revoltada com a situação.





Uma das vítimas da ação no salão de beleza contou que a dupla foi bastante violenta durante o assalto. Armados, os dois invadiram o estabelecimento e mandaram todos deitarem no chão.

Além do assalto ao salão de beleza, os dois devem responder pelo furto do dinheiro na delegacia.





Fonte: Portal Costa Oeste