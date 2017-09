LAMENTÁVEL: FALECEU A EX-DIRETORA DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ GERARDO (NOÉLIA)

Registramos o falecimento da eterna professora e diretora da Escola Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes, a conhecida escola "Da Noélia", localizada na Cohab 1.





A senhora Noélia Fialho, foi a primeira diretora da escola, que foi fundada em 1977, onde permaneceu até 1989. Eternizou-se em seu dedicado trabalho a ponto do povo conhecer muito mais a Escola da Noélia do que Monsenhor José Gerardo.





O falecimento ocorreu durante a madrugada de terça feira (12), em Fortaleza. Lamentamos profundamente!





O velório está acontecendo no pátio interno da Escola Monsenhor José Gerardo, no bairro Cohab I. O sepultamento acontece ás 11 horas desta quarta feira(13), antes acontecerá uma celebração da palavra com homenagens póstumas.





Nossos pêsames…





