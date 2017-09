LAMENTÁVEL: Garota de 14 anos vítima de atentado a bala em Ipu morre no hospital de Sobral

A jovem Beatriz, conhecida carinhosamente por "Bia", 14 anos de idade, vítima de atentado a bala na calçada de sua casa, na avenida Auton Aragão, bairro dos Canudos/Ipu, faleceu na tarde desta quinta-feira (28) em Sobral.





A jovem que sofreu o atentado há pouco mais de um mês, numa sexta-feira (25), estava na calçada de sua residência, por volta dás 23h30, quando dois indivíduos chegaram numa motocicleta e um deles sacou da arma e efetuou vários disparos, atingindo a adolescente com três tiros, na região frontal do tronco; peito e tórax. Danilo seu namorado foi atingido com um tiro no braço e outro no abdômen.





As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal e de lá, transferidas para Sobral; Danilo se recuperou, mas a jovem Beatriz passou mais de um mês, precisamente 34 dias, lutando pela vida, infelizmente não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito na tarde desta quinta-feira (28/09). Reveja a matéria: Noite sangrenta em Ipu: Garota é lesionada a bala no bairro dos Canudos





Estamos aguardando comunicado da família sobre velório e sepultamento, e deixamos aqui nossas condolências a todos os parentes e amigos pela perda prematura e irreparável.