LAMENTÁVEL! HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DO APARTAMENTO ONDE MORAVA EM TIANGUÁ

No inicio da tarde desta terça-feira (05), por volta das 12h40, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, a pessoa de PAULO MEDEIROS DE ANDRADE JUNIOR, residência na rua Odilon Aguiar, nº 437, em Tianguá.



O corpo foi encontrado caído no chão (de bruço). Não havia marcas de violência e pelo odor que exalava leva-se a crer que o óbito tenha ocorrido há mais de 48 horas. Paulo morava sozinho.



O local está sendo preservado até a chegada da equipe do Instituto de criminalística de Sobral. Somente depois do laudo pericial é que será possível descobrir a causa morte.





Fonte: Ibiapaba 24 horas