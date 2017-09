LAMENTÁVEL: POLICIAL MILITAR É MORTO APÓS PARTIDA DE FUTEBOL

A Polícia acredita que pelo menos um dos bandidos tenha saído ferido e realiza buscas com o intuito de captura-los, mas até o momento ninguém foi preso.





Mais um policial foi assassinado na capital cearense, dessa vez, a vítima foi o Soldado da Polícia Militar, Francisco Leandro Conceição Santana, que foi atingido durante uma troca de tiros com criminosos, na Avenida Francisco Sá.





Segundo inforações da Polícia, Leandro teria ido assistir um jogo de futebol com um amigo e quando os dois retornavam, foram abordados por pelo menos quatro homens em duas motos, que atiraram contra o carro do PM, que reagiu, iniciando assim uma intensa troca de tiros. Leandro foi atingido por pelo menos dois disparos, foi socorrido pelo próprio amigo para o IJF, no Centro de Fortaleza, onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.





O amigo de Leandro não ficou ferido. A Polícia acredita que pelo menos um dos bandidos tenha saído ferido e realiza buscas com o intuito de captura-los, mas até o momento ninguém foi preso. O corpo do PM será velado na CABEMCE.





Fonte: Cnews