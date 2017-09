Lei pouco conhecida garante desconto de 30% em compra de carro novo para quem tem uma destas doenças

Trata-se da LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995, assinada por José Sarney, quando era presidente do Senado Federal, que concede diversas isenções de impostos para quem detêm algumas doenças. Sendo 30 no total.





Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por:





§ 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.





§ 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações





A Folha de S. Paulo, publicou uma matéria sobre o assunto e entrevistou o presidente da ABIDEF – Associação em Defesa das Pessoas com Deficiência. Segundo ele, 1 em cada dois brasileiros tem direito ao benefício.

Listamos mais de 30 patologias que dão direito ao benefício. Veja abaixo as mais comuns:





- Amputações





- Artrite Reumatóide





- Artrodese





- Artrose





- AVC





- AVE (Acidente Vascular Encefálico)





- Autismo





- Alguns tipos de câncer





- Doenças Degenerativas





- Deficiência Visual





- Deficiência Mental





- Doenças Neurológicas





- Encurtamento de membros e más formações





- Esclerose Múltipla





- Escoliose Acentuada





- LER (Lesão por esforço repetitivo)





- Linfomas





- Lesões com sequelas físicas





- Manguito rotador





- Mastectomia (retirada de mama)





- Nanismo (baixa estatura)





- Neuropatias diabéticas





- Paralisia Cerebral





- Paraplegia





- Parkinson





- Poliomielite





-Próteses internas e externas, exemplo: joelho, quadril, coluna, etc.





- Problemas na coluna





- Quadrantomia (Relacionada a câncer de mama)





- Renal Crônico com uso de (fístula)





- Síndrome do Túnel do Carpo





- Talidomida





- Tendinite Crônica





- Tetraparesia





- Tetraplegia





Obs.: Doenças como Síndrome de Down e Autismo também dão direito como Não condutor.