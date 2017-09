Leonardo tranquiliza fãs e desmente suposto acidente com avião: “Está tudo bem”; vídeo

A divulgação de um vídeo de acidente aéreo preocupou os fãs do cantor Leonardo nesta sexta-feira (8). As imagens mostram um resgate em uma praia, supostamente em Maceió do que seria o avião do cantor.





Mas na verdade, a praia de Pajuçara que é mencionada no vídeo é uma praia do Pará. Após a repercussão do vídeo, Leonardo se pronunciou informando que a notícia do acidente não procede e que ele está bem. Leonardo está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde se apresentou.





"Levamos o maior susto, a família dele também. Mas ele está bem, está em um hotel em Porto Alegre e vai voltar para Goiânia daqui a pouco no avião dele", disse Ede Cury, assessora do artista. Segundo ela, Leonardo ficou nervoso e triste com as notícias. "Conversei com ele agora, ele lamenta pelas pessoas que estavam no acidente", continuou.

Via JaenotíciaVídeo YouTube