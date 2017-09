Lixeiras do Becco do Cotovelo são retiradas sem autorização

A Prefeitura de Sobral deverá chamar para dar explicações, a pessoa que por conta própria retirou as lixeiras padronizadas instaladas no Becco do Cotovelo. Na manhã de quinta-feira, três delas foram deixadas ao lado de uma placa, instalada também no Becco do Cotovelo.





Divulgada nas redes sociais fotos das lixeiras, logo surgiram os primeiros comentários."Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, prevendo pena de detenção, de um a seis meses, ou multa”.

No caso de “dano qualificado”, cuja pena é de detenção de seis meses a três anos e multa, estão elencadas nos quatro incisos do parágrafo único do citado dispositivo. Sendo que o inciso III prevê a qualificadora quando o crime for cometido: “contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista”. Comentou uma pessoa. Outra pessoa dizia: "Que Coisa Feia Vc Não Tem Respeito Com O Patrimônio Público!"





Para Expedito Vasconcelos, proprietário do Café Jaibaras, a Prefeitura não pode deixar por menos, e algo tem que ser feito para que as lixeiras voltem para os lugares adequado.





O suspeito de mandar retirar seria o proprietário de um dos prédios que passa por reformas no Becco do Cotovelo.





Wilson Gomes